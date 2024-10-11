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Путин процитировал туркменского поэта-мыслителя, выступая на форуме в Ашхабаде

Путин на форуме в Туркмении процитировал стих поэта-мыслителя Фраги о солдатах

Президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций» в столице Туркмении, процитировал известного местного поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства обратил внимание, что Фраги считается основоположником туркменской литературы и великим гуманистом. По мнению российского лидера, мыслитель заслуженно имеет такой статус.

«В годы Великой Отечественной войны в письмах на фронт туркменским бойцам их родные цитировали стихи поэта [Фраги], старались ободрить воинов, вселить в них смелость и отвагу. Процитирую одну из этих фраз: «Идут под сенью праведных знамен все наши племена со всех сторон», — сказал Путин.

Также он добавил, что произведения Фраги по праву являются частью «золотого фонда» мировой литературы.

11 октября президент РФ прибыл в Торгово-промышленную палату Туркмении, чтобы принять участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций». Мероприятие в Душанбе было приурочено к празднованию 300-летия со дня рождения Фраги.

Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом Туркмении.

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