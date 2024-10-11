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Лавров прокомментировал угрозу атаки на ядерные объекты Ирана

Лавров: атака Израиля на ядерные объекты Ирана будет очень серьезной провокацией

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Реализации угрозы нанесения ударов по ядерным объектам Ирана, которая исходит от Израиля, станет серьезной провокацией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в столице Лаоса, передает «Интерфакс».

«Если будут реализованы планы или угрозы атаки на мирные ядерные объекты Исламской республики Иран, это будет очень серьезная провокация», — сказал Лавров.

По его словам, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которое контролирует ядерную программу Ирана, в данный момент не видит никаких признаков того, что Тегеран начал переводить ядерную программу в военное русло.

Агентство регулярно представляет доклады Совету управляющих. Россия исходит из этих профессиональных оценок, добавил глава МИД РФ.

В начале октября американская газета The New York Times заявила, что Ирану нужно несколько месяцев или год для создания ядерного оружия.

По данным NY, Израиль, по всей видимости, не станет наносить удары по иранским ядерным объектам.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ заявил, что Израиль нанесет удар по ядерным объектам Ирана.

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