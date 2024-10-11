Лавров заявил, что России неинтересна информация Украины по конференциям для мира

России неинтересна информация украинских деятелей по конференциям для урегулирования украинского конфликта, позиция российской стороны была озвучена президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 19-м Восточноазиатском саммите, передает ТАСС.

Лавров рассказал, что не следит за информацией, которую периодически озвучивают украинские представители разного уровня.

«Нам это неинтересно», — подчеркнул глава российского МИД, комментируя заявление посла Украины в Турции Василия Боднара о том, что украинская сторона продолжает работу по организации второго «саммита мира» до конца 2024 года.

Позиция Москвы была «предельно четко изложена» президентом РФ 14 июня на выступлении в МИД, добавил министр.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что вторая конференция по урегулированию конфликта на Украине должна пройти в ноябре.

Ранее стало известно, когда Италия проведет конференцию по восстановлению Украины.