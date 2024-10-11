В США объяснили неожиданную готовность Зеленского к переговорам с Россией

На фоне успешных наступательных действий ВС РФ в Донбассе и провале операции ВСУ на территории Курской области позиции Владимира Зеленского ослабли, в связи с чем он стал более открытым к диалогу и мирным переговорам с Россией. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на западных дипломатов.

Как следует из текста, на Западе почувствовали, что Зеленский стал более открытым к переговорам с Россией, даже несмотря на то, что она «заняла более 20 процентов Украины и вряд ли уступит какую-либо территорию».

WP напоминает, что украинский лидер регулярно подчеркивал необходимость завершения конфликта на условиях Киева, однако за год его позиции ослабли, в то время как Россия усилилась на поле боя.

На фоне быстрых темпов наступления России западные аналитики прогнозируют новые территориальные потери со стороны Украины в ближайшие месяцы, отмечается в материале.

До этого итальянская газета Corriere della Sera сообщала, что украинский лидер Владимир Зеленский готов к прекращению огня по сложившейся линии фронта без признания потери Украиной территорий, в обмен Киев хочет гарантии безопасности Запада.

В свою очередь агентство Bloomberg писало, что тяжелое положение ВСУ на поле боя, приближение президентских выборов в США и «напряженные» бюджеты западных союзников Киева побудили Запад серьезнее рассматривать вариант урегулирования конфликта путем переговоров.

Ранее в США назвали пять причин, почему «план победы» Зеленского – «проигрышная авантюра».