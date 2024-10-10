Так называемый «план победы» Владимира Зеленского, который он продемонстрировал Джо Байдену во время визита в США, вряд ли восстановит мир в стране и является «проигрышной авантюрой». Пять аргументов в подтверждения этой точки зрения назвала журналистка Ребекка Коффлер в статье для Fox News.

Первая причина, по ее мнению, связана с отсутствием реалистичного определения плана победы и жизнеспособной стратегии ее достижения. Вторая причина – игнорирование Украиной сложившихся на земле реалий, в которых Россия «постепенно, но уверенно продвигается на поле боя».

В-третьих, говорится в тексте, Украина значительно уступает России в вооружении и численности. Автор напоминает, что Пентагон считает Россию «почти равным конкурентом», против которого даже американским военным было бы трудно одержать победу.

Еще одна причина – «численность войск также в подавляющем большинстве на стороне России». Наконец, Россия превосходит Украину в военном производстве, а Киев «продолжит зависеть от внешней финансовой поддержки, причем наибольшая доля финансирования должна будет поступать от официальных кредиторов, таких как ЕС и США», указывает автор.

До этого отставной подполковник американской армии Дэниэл Дэвис заявил, что «план победы» президента Украины Владимира Зеленского не имеет смысла и противоречив по своей природе.

Ранее в Раде не поняли «плана победы» Зеленского.