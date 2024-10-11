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Путин прибыл с рабочим визитом в Туркменистан

Президент России Путин прибыл в Туркменистан с рабочим визитом

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Туркменистан, где он примет участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития».

Форум посвящен 300-летию со дня рождения туркменского классика и поэта-мыслителя Махтумкули Фраги. В рамках визита Путин также планирует встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

10 октября министерство иностранных дел Украины призвало Туркменистан арестовать президента России во время его визита в Ашхабад.

В украинском МИД выразили надежду на то, что власти Туркменистана будут уважать нормы международного права, включая решение Международного уголовного суда (МУС), который ранее выдал ордер на арест российского лидера.

Ранее Путин поздравил президента Бердымухамедова с Днем независимости Туркменистана.

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