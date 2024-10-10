Кот Ларри с Даунинг-стрит сбежал со встречи с Зеленским

Главный мышелов Соединенного Королевства с Даунинг-стрит, 17-летний кот Ларри не захотел оставаться в офисе премьер-министра Кира Стармера, когда туда прибыл Владимир Зеленский на переговоры. Об этом сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как кот покидает резиденцию, когда в нее входят Кир Стармер и Владимир Зеленский. Оба политика посмеялись над таким развитием событий.

До этого Associated Press сообщал, что Владимир Зеленский проводит переговоры с лидерами Великобритании, Франции, Италии и генсеком НАТО Марком Рютте. Зеленский прибыл в Лондон 10 октября для обсуждения «мирного плана». После этого украинский президент должен встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине в пятницу, а также отправится в Италию, где встретится с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Позже генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским и премьером Британии Киром Стармером стороны обсуждали разрешение на удары ВСУ вглубь России.

Ранее Зеленский показал премьеру Британии свой «план победы».