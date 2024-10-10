Зеленский показал премьеру Британии свой «план победы»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе своего визита в Великобританию показал премьер-министру страны Киру Стармеру детали своего «плана победы». Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне представил ему детали плана победы. Мы договорились проработать его вместе с союзниками», — написал Зеленский.

По его словам, соответствующий план «призван создать правильные условия для справедливого завершения» конфликта. Украинский лидер также поблагодарил Лондон за постоянную поддержку Киева.

До этого Associated Press сообщал, что Владимир Зеленский проводит переговоры лидерами Великобритании, Франции, Италии и генсеком НАТО Марком Рютте. Зеленский прибыл в Лондон 10 октября для обсуждения «мирного плана». После этого украинский президент должен встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине в пятницу, а также отправится в Италию, где встретится с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Ранее положение Украины оценили фразой «Зеленскому кранты».