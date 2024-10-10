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В Совфеде объяснили предстоящую встречу ядерной пятерки обновленной доктриной РФ

Сенатор Джабаров связал встречу ядерной пятерки с обновлением доктрины России

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Нина Зотина/РИА Новости

Предстоящая встреча стран, входящих в так называемую «ядерную пятерку», скорее всего связана с обновленной доктриной России в этой области. Такое предположение в беседе с «Лентой.Ru» высказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, встреча может пройти в двух вариантах. Страны Запада могут начать давить и угрожать России, либо у «них там в головах что-то щелкнуло после публикации» обновленной ядерной доктрины, полагает сенатор.

Джабаров не исключил, что Запад задумался о том, что с Москвой необходимо быть в диалоге.

«Там, я думаю, Пекин нас поддержит, что пора остановиться, не разжигать Украину. Потому что третья мировая война может стать последней и термоядерной», — сказал Джабаров.

10 октября замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что в ближайшее время в Соединенных Штатах состоится новая встреча представителей стран, входящих в так называемую «ядерную пятерку» — Китая, России, Великобритании, Франции и США, обладающих ядерным оружием в соответствии с договором о его нераспространении.

Ранее в МИД раскрыли цели обновления ядерной доктрины России.

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