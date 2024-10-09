Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Владимир Зеленский продолжает требовать от Запада дальнобойное оружие, чтобы подольше сохранить свою власть. В беседе с NEWS.ru он призвал союзников Киева признать, что Зеленский – «отыгранный материал».

«Человек просто пытается продлить свое нахождение во главе Украины. Рано или поздно этому придет конец. Чем раньше Запад поймет, что Зеленский — отыгранный материал, прошлое, тем будет лучше для всех — для Европы, для Киева и нам будет спокойнее. Все зависит от наших успехов в СВО», — пояснил Джабаров.

Парламентарий также задался вопросом, на что рассчитывает украинский лидер, требуя оружие. Он напомнил, что республика «не производит эти вооружения», а экономика «почти на нуле».

«Он думает, что его всю жизнь будут подпитывать самыми современными вооружениями, чтобы он бился против России?» — сказал парламентарий.

До этого польский портал Do Rzeczy писал, что Запад обещал поставить Киеву вооружение, способное нанести «разрушительный удар» по Москве, однако сейчас именно ВСУ испытывают кризис на фронте. По словам авторов, позиция Украины в будущих переговорах с Россией ослабевает с каждым днем, и за это ответственны украинский президент Владимир Зеленский и западные политики, которые обманули украинцев.

Ранее в Госдуме обвинили Украину в попытке усыпить бдительность России.