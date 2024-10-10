Путин предложил обсудить развитие уголовно-исправительной системы

Президент России Владимир Путин на совещании Совбеза предложил обсудить развитие уголовно-исправительной системы. Видео с заседания опубликовала пресс-служба Кремля.
«У нас сегодня некоторые вопросы развития уголовно-исправительной системы Российской Федерации», — заявил президент.
С докладами выступили министр юстиции Константин Чуйченко и директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев.
30 сентября Путин включил своего помощника Алексея Дюмина, вице-премьер-министра Дениса Мантурова и главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову в состав Совета безопасности. Также в состав Совета был включен начальник Главного управления специальных программ Президента Александр Линец. Также указом из состава организации был исключен временно исполняющий обязанности секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», сенатор Владимир Якушев.
Ранее Путин расширил безвизовый режим для Грузии.