Песков оценил сообщения о готовности Украины к прекращению огня

Российские власти не получали никаких сигналов о готовности Украины к началу переговоров и прекращению огня. Об этом во время регулярного брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты попросили его прокомментировать статью в итальянской газете Corriere della Sera, которая написала о готовности Киева договориться о завершении боевых действий с Москвой вдоль текущей линии фронта. В частности, корреспонденты поинтересовались, получала ли РФ соответствующие сигналы от Украины.

«Нет, не получала», — заявил представитель Кремля.

Он добавил, что сейчас в различных изданиях появляется «много схоластики» на этот счет. Но никаких реальных шагов для прекращения огня Киев до сих пор не предпринимал, уточнил Песков.

10 октября газета Corriere della Sera выпустила материал, в котором говорится о готовности Украины к прекращению огня по сложившейся линии фронта без признания ее территориальных потерь. По информации журналистов, в обмен власти страны хотят получить гарантии безопасности от государств Запада. Речь идет о соглашениях, аналогичных договорам США с Японией и Республикой Корея.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ назвали условие для завершения конфликта на Украине.