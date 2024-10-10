Премьер Грузии исключил «революционные процессы» в стране

У грузинской оппозиции нет сил на создание «революционных процессов» в стране. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает «Sputnik.Грузия».

«Сколько бы оппозиция ни старалась инициировать революционные процессы, штурм здания парламента и т. д., она ничего не добьется», — подчеркнул премьер.

По словам Кобахидзе, Грузия и впредь намерена защищать свои национальные интересы.

В конце сентября основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили заявил, что враждебные внешние силы и оппозиция стремятся «стереть Грузию с карты».

По его словам, «враждебно настроенные» к Грузии силы руками «местных агентов» намерены стереть страну с карты. В таком случае конфликт 2008 года «покажется пустяком», указал политик.

Ранее в Грузии ответили на призыв Европарламента ввести прямые санкции против РФ.