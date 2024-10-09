Требование Европейского парламента (ЕП) к Грузии ввести прямые санкции против России является возмутительным. Об этом заявил председатель парламента республики Шалва Папуашвили. Его слова цитирует газета «Взгляд». Парламентарий напомнил, что Тбилиси присоединился к международным антироссийским рестрикциям после начала специальной военной операции на Украине, однако не вводил двусторонних.

«Авторы резолюции хорошо понимают, что санкции Грузии не навредят России. <...> Грузии же и ее народу это грозит гарантированным экономическим коллапсом и большим риском вооруженного противостояния. Грузию не защищают зонтики НАТО и Евросоюза», — подчеркнул Папуашвили.

Он добавил, что резолюция ЕП «наконец открыто зафиксировала, какое давление оказывалось по этой теме на грузинские власти в последние два с половиной года за закрытыми дверями».

В конце сентября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти республики сделают все, чтобы избежать «второго фронта» в конфликте с Россией. По его словам, единственная цель грузинской оппозиции, которая хочет вернуть власть на парламентских выборах 26 октября, — «через неделю начать боевые действия».

До этого правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» запустила агитационные баннеры, в которых противопоставляются война и мир и показываются фотографии пострадавших в ходе конфликта на Украине Донецка и Мариуполя.

Ранее в Грузии заявили, что США участвуют в парламентских выборах вместо оппозиции.