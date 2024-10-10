В Германии призвали ввести всеобщий воинский призыв «как можно скорее»

Германии необходимо вернуть всеобщий воинский призыв немедленно. Об этом в беседе с Bild заявил премьер Баварии Маркус Зедер.

«Что нужно, это средства для бундесвера, четкая организация, беспилотники... разумеется, воинская повинность. Как можно скорее», - подчеркнул он.

По мнению премьера Баварии, в противном случае Германия может столкнуться с проблемами с обороноспособностью страны.

Как отметил политик, ФРГ находится в иных международно-политических реалиях сравнительно с 2011 годом, когда повинность была отменена.

В мае сообщалось, что министерство обороны Германии разработало три варианта возвращения в стране воинского призыва.

Первое предложение не предусматривает обязательной повинности и предполагает использование наилучшим образом всех возможностей для привлечения добровольцев в армию. В таком случае власти будут собирать данные по гражданам, достигшим 18 лет, чтобы направлять им информационные материалы с целью привлечь к службе на добровольной основе.

Второй вариант предусматривает избирательный подход, при котором мужчины призывного возраста в обязательном порядке будут заполнять опросники. Женщины при этом могут сделать это добровольно. Затем власти будут выбирать наиболее подходящих кандидатов для службы. Предполагается, что такой подход позволит привлечь в армию от 30 тыс. до 40 тыс. новобранцев. Для реализации такой модели потребуется изменить закон о гражданской обороне.

Третий вариант подразумевает возвращение к полноценной воинской повинности, которая затронет как мужчин, так и женщин. Кроме того, это потребует изменения конституции страны. Каждый гражданин ФРГ по достижении 18 лет будет обязан заполнять соответствующие формуляры. Как пишет Bild, в Минобороны Германии именно третий вариант считают «самым многообещающим» с точки зрения повышения обороноспособности страны.

Ранее Шольц оценил вероятность возвращения всеобщего призыва в ФРГ.