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Запад стал серьезнее рассматривать вариант переговоров по Украине

Bloomberg: на Западе стали серьезнее смотреть на переговоры по Украине

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Elizabeth Frantz/Reuters

Тяжелое положение ВСУ на поле боя, приближение президентских выборов в США и «напряженные» бюджеты западных союзников Киева побудили Запад серьезнее рассматривать вариант урегулирования конфликта путем переговоров. Об этом сообщает Bloomberg.

«Противостояние на поле боя, напряженные бюджеты на Западе и, прежде всего, результаты президентских выборов в США в ноябре побудили союзников более внимательно рассмотреть возможность урегулирования конфликта путем переговоров», - говорится в сообщении издания.

До этого сообщалось, что давление со стороны союзников на украинского лидера Владимира Зеленского усилилось, Запад требует «конкретного плана» от Киева.

В свою очередь посол Украины в Турции Василий Боднар заявлял, что Украина планирует провести второй так называемый саммит мира к концу этого года и хочет, чтобы в мероприятии приняла участие Россия.

Ранее в США объяснили, почему Зеленский перенес второй «саммит мира».

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