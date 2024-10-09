Президент Украины Владимир Зеленский был вынужден отменить второй так называемый саммит мира, намеченный на ноябрь, поскольку никто не захотел принимать в нем участие. Об этом написал бывший сотрудник Пентагона, старший научный сотрудник вашингтонского Центра политики безопасности Стивен Брайен в своем блоге на платформе Subtack.

По его мнению, Зеленский официально перенес мероприятие на более поздний срок, поскольку никто не захотел приехать. Кроме того, считает Брайен, таким образом украинский лидер дал понять, что Киев не будет вести переговоры с Москвой ни при каких обстоятельствах.

До этого в офисе Зеленского сообщили, что второй саммит мира в ноябре не состоится.

Зеленский также заявлял, что в вооруженном конфликте Украины и России необходимо поставить точку в 2024 году и для этого нужен «второй саммит мира». Сообщалось, что Киев планирует собрать его в ноябре и впервые пригласить Россию.

27 сентября министр иностранных дел КНР Ван И анонсировал создание группы «Друзей мира», целью которой станет урегулирование украинского кризиса. Участниками платформы будут Китай, Бразилия и другие страны глобального Юга.

Ранее в Госдуме оценили планы ЕС подготовить выгодные переговорные позиции для Украины.