В Белом доме не смогли подтвердить информацию о телефонных звонках Трампа Путину

Власти Соединенных Штатов признали, что информация о звонках бывшего главы США Дональда Трампа, которые тот после окончания своих президентских полномочий якобы сделал лидеру России Владимиру Путину, является лишь предположением. Об этом, ссылаясь на брифинг пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает ТАСС.

Чиновница признала, что администрация США не может подтвердить фактов звонков Трампа Путину, и сведения об этом являются лишь предположением. Жан-Пьер подчеркнула, что если бы информация об общении Трампа с российским лидером оказалась правдивой, то это вызвало бы серьезную озабоченность у Белого дома. Пресс-секретарь напомнила, что экс-президент выступает против выделения дополнительной помощи Украине, а это является угрозой национальной безопасности США.

Жан-Пьер не смогла ответить на вопрос журналистов о том, почему она, вопреки обыкновению, решила прокомментировать слухи и предположения.

9 октября представитель Кремля Дмитрий Песков назвал не соответствующей действительности информацию о том, что Путин семь раз созванивался с Трампом после истечения срока полномочий последнего в январе 2021 года.

Накануне американский телеканал CNN со ссылкой на новую книгу журналиста Боба Вудворда, получившую название «Война», сообщил о возможных контактах Путина и Трампа. В тексте утверждается, что с января 2021 года политики могли «целых семь раз» провести телефонные переговоры.

Ранее Медведев напомнил «нетленку» от Трампа.