Путин открыл несколько заводов в российских регионах

В регионах России открыты сотни новых заводов, в том числе настоящие «гиганты индустрии». Об этом заявил президент России Владимир Путин на открытии новых производств, передает РИА Новости.

«Положительную динамику показывают обрабатывающие отрасли, они развиваются с опережением», — заявил Путин в ходе мероприятия.

В качестве одного из промышленных гигантов российский президент привел в пример металлургический комбинат «Удокан» в Забайкальском крае.

Сегодня Владимир Путин открыл завод по изготовлению систем вентиляции и кондиционирования компании «Шафт Технолоджи» во Владимирской области и целлюлозно-картонный комбинат в Усть-Илимске Иркутской области по производству картона для упаковки. Также Путин принял участие в открытии серийной конвейерной сборки Lada Aura на заводе «АвтоВАЗ».

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» покажет концепт минивэна в 2025 году.

Ранее новую Lada Niva Legend Sport сняли на фото во время испытаний в горах.