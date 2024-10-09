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Путин поинтересовался происхождением «костюмчика» нижегородского губернатора

Путин поинтересовался происхождением костюма нижегородского губернатора Никитина

Президент России Владимир Путин на совещании по промышленным объектам по видеосвязи поинтересовался происхождением «костюмчика» губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Видео публикует Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

«Глеб Сергеевич, а у вас костюмчик-то отечественного производства?» — спросил Путин Никитина.

Губернатор Нижегородской области ответил, что, к сожалению, на костюме нет бирки, однако, он, по его словам, сшит из «отечественных тканей».

«Отечественного производства», — добавил Никитин.

Путин отметил, что это «прекрасно» и к этому нужно стремиться.

2 октября Путин пошутил, что в кредит выпил с мэром Москвы Сергеем Собяниным кофе в индустриальном парке «Руднево». Президент России вместе с мэром Москвы с Собяниным пообщались с ребятами-бариста в местной кофейне и попробовали эспрессо. На вопрос журналиста об оплате, адресованный мэру российской столицы, Путин пошутил, что кофе куплен в кредит. Отмечается, что позже за кофе заплатил один из сопровождающих Путина и Собянина.

Ранее Путин рассказал, на что способен русский человек с дрожащими руками.

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