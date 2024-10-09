Путин поинтересовался происхождением «костюмчика» нижегородского губернатора

Президент России Владимир Путин на совещании по промышленным объектам по видеосвязи поинтересовался происхождением «костюмчика» губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Видео публикует Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

«Глеб Сергеевич, а у вас костюмчик-то отечественного производства?» — спросил Путин Никитина.

Губернатор Нижегородской области ответил, что, к сожалению, на костюме нет бирки, однако, он, по его словам, сшит из «отечественных тканей».

«Отечественного производства», — добавил Никитин.

Путин отметил, что это «прекрасно» и к этому нужно стремиться.

2 октября Путин пошутил, что в кредит выпил с мэром Москвы Сергеем Собяниным кофе в индустриальном парке «Руднево». Президент России вместе с мэром Москвы с Собяниным пообщались с ребятами-бариста в местной кофейне и попробовали эспрессо. На вопрос журналиста об оплате, адресованный мэру российской столицы, Путин пошутил, что кофе куплен в кредит. Отмечается, что позже за кофе заплатил один из сопровождающих Путина и Собянина.

Ранее Путин рассказал, на что способен русский человек с дрожащими руками.