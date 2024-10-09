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Россия отказалась одобрять продление мандата миссии ООН в Ливии

Небензя: Россия не готова одобрять продление мандата миссии ООН в Ливии

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Zohra Bensemra/Reuters

Россия не готова одобрять продление мандата миссии Организации объединенных наций (ООН) в Ливии. Об этом заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

По словам Небензи, мандат миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) может быть продлен только после утверждения ее нового руководителя, поскольку все главы миссии после ухода Абдулая Батили были лишь и.о. руководителя.

«Без полноценного, одобренного СБ ООН нового руководителя она [миссия] не может в полной мере исполнять возложенные на нее важнейшие функции по сопровождению национального диалога», — подчеркнул он.

До этого глава МИД Ливии заявил об изучении вопроса присоединения к БРИКС.

В Ливии после гражданской войны 2014-2020 годов действуют два не признающих друг друга правительства. Первое возглавляет Абдельхамид Дбейбой, оно действует в Триполи. Второе — наделенное полномочиями Палатой представителей — базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.

Ранее восточное правительство Ливии пригрозило остановить весь экспорт нефти из страны.

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