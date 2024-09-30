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Ливия изучает вопрос присоединения к БРИКС

Глава МИД Ливии заявил об изучении вопроса присоединения к БРИКС

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Владимир Песня/РИА Новости

Власти востока Ливии изучают вопрос присоединения к БРИКС. Об этом заявил РИА Новости глава МИД заседающего на востоке Ливии правительства Абд аль-Хади аль-Хувейдж.

Он рассказал, что находится среди тех, кто поддерживает присоединение Ливии к БРИКС, который является важным экономическим блоком.

«Мы изучаем этот шаг как часть нашей стратегии по укреплению экономических связей с развивающимися странами и реализации устойчивого экономического развития. Нам следует серьезно поработать над этим шагом», — сказал аль-Хувейдж.

Глава МИД отметил, что правительство подготовило ряд исследований и будет работать над этим вопросом.

Ливия стремится присоединиться к БРИКС, по крайней мере в качестве наблюдателя на первом этапе, добавил дипломат.

В Ливии после гражданской войны 2014-2020 годов действуют два не признающих друг друга правительства. Первое возглавляет Абдельхамид Дбейбой, оно действует в Триполи. Второе — наделенное полномочиями Палатой представителей — базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.

Ранее в Турции предрекли трудности с вступлением Анкары в БРИКС.

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