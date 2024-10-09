МИД собрал доказательства причастности Британии и США к подрыву «Северных потоков»

Министерство иностранных дел располагает доказательствами причастности Британии и Соединенных Штатов к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы свое расследование ведем, соответствующие данные, о которых говорят представители российских госорганов, в частности господин Нарышкин, у нас имеются, фактологическая база под них тоже существует, как этим всем распорядиться <...> как я уже говорила, будем исходить из целесообразности и развивающейся ситуации», — заявила Захарова.

Официальный представитель российского МИД упомянула директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.

До этого французский парламентарий Орельен Сентул выразил возмущение по поводу отсутствия результатов расследования подрыва на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в обращении к министру обороны Франции Себастьяну Лекорню.

Ранее Небензя призвал к жесткому наказанию виновных в подрывах «Северных потоков».