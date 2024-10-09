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В Совфеде объяснили, почему Байден отменил встречу в Рамштайне

Сенатор Климов: Байден мог отменить встречу в Рамштайне из-за Трампа

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Craig Hudson/Reuters

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в интервью интернет-изданию «Абзац» прокомментировал решение президента США Джо Байдена отменить поездку в Европу из-за приближающегося к Америке сверхмощного урагана «Милтон». По мнению сенатора, стихийное бедствие — лишь формальный повод для переноса встречи в формате «Рамштайн».

«Скорее всего, предвыборный штаб демократов тоже настоятельно советовал [Байдену] в данный момент страну не покидать, потому что в противном случае тот же [республиканец Дональд] Трамп и другие бы сказали: «Вот, смотрите, они опять решают чужие вопросы далеко от нашей великой Америки, в то время как в нашей великой Америке происходит такое», — сказал Климов.

Он добавил, что решение Байдена отложить встречу с европейскими лидерами продемонстрировало их «марионеточные свойства».

Как сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, запланированная на 12 октября встреча лидеров Великобритании, Германии, США и Франции отменена вместе с саммитом в формате «Рамштайн» по вопросу урегулирования конфликта на Украине. По его словам, мероприятия не состоятся и в дистанционном формате.

До этого стало известно, что Джо Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен не поедут в ближайшие дни в Германию и Анголу, как планировалось. Президент США будет контролировать подготовку к надвигающемуся на Флориду урагану «Милтон», а также меры по ликвидации последствий урагана «Хелен» на юго-востоке страны.

Ранее эксперт рассказал, как Запад передал Зеленскому «нехороший сигнал» по Украине.

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