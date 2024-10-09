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Зеленский встретится с папой Римским

Reuters: Зеленский встретится с папой Римским 11 октября

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Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с папой Римским Франциском в пятницу 11 октября. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Ватикан.

Агентство также отмечает, что украинский лидер планирует провести переговоры с премьером Италии Джорджей Мелони во время своего пребывания в Риме на этой неделе.

В последний раз Папа Римский Франциск и Зеленский виделись в кулуарах саммита «Большой семерки» (G7) на юге Италии летом этого года, они также встречались в Ватикане в декабре 2023 года, напоминает Reuters.

До этого председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, общающийся с папой Римским Франциском, заявлял, что Франциск выступает против поставок оружия дальнего боя Украине и использования его в конфликте с Россией.

Ранее папа Римский выступил за участие России в переговорах по Украине.

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