В Германии рассказали о поставках новых систем ПВО Украине

Глава ситуационного центра по вопросам Украины при минобороны (бундесвера) Германии Кристиан Фрейдинг заявил, что за прошедшую неделю Берлин передал Украине новые системы ПВО IRIS-T. Его слова приводит RND.

Он подчеркнул, что ФРГ продолжает оказывать Киеву поддержку на высоком уровне.

«Только на прошлой неделе мы передали две системы противовоздушной обороны Iris-T SLM и SLS», – подчеркнул Фрейдинг и отметил, что страна планирует поставить до конца года еще две системы ПВО.

Представитель минобороны Германии заверил, что продолжатся также поставки легкой бронетехники и основных танков, а также значительного количества артиллерийских боеприпасов.

До этого телеканал CNN сообщал, что главнокомандующий объединенными ВС НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи составил список оружия для Украины, которое может оказать помощь ВСУ на фронте. Отмечается, что в список вошли ракеты класса «воздух-поверхность» и система связи, известная как Link 16, представляющая собой сеть обмена данными, используемая США и НАТО, которая обеспечивает более бесперебойную связь между боевыми системами и особенно полезна для воздушных и наземных целей».

Ранее в Совфеде призвали Запад признать Зеленского «отыгранным материалом».