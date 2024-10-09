Песков рассказал, будет ли Путин отвечать на оскорбления Харрис

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не будет опускаться до уровня Камалы Харрис и отвечать на оскорбление со стороны кандидата на пост президента США. Его слова приводит «Российская газета».

Отвечая на вопрос о том, должна ли Москва как-либо реагировать на хамство с американской стороны, которое становится практикой, Песков отметил, что Владимир Путин никогда до этого не опускался.

«И, насколько я понимаю, не будет», — уточнил Песков.

Представитель Кремля также назвал частью политической культуры США оскорбления президента РФ Владимира Путина. По словам Пескова, представителям политической элиты США не хватает «внутреннего чувства такта», в то время как президент России «никогда не опускался до использования оскорбительной риторики в адрес кого бы то ни было, даже в адрес руководителей недружественных государств».

Ранее в Госдуме объяснили низким интеллектом оскорбления Харрис в адрес Путина.