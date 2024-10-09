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В Госдуме объяснили низким интеллектом оскорбления Харрис в адрес Путина

Депутат Чепа объяснил уровнем интеллекта Харрис оскорбление в адрес Путина

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Brian Snyder/Reuters

Оскорбления кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис в адрес российского лидера Владимира Путина говорят об ее уровне интеллекта и безысходности. Такую точку зрения в беседе с «Лентой.Ru» высказал считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, агрессивные высказывания в адрес президента России говорят о «соответствующем интеллекте лиц, об их психическом состоянии». Политическая элита на Западе бесится от регулярных провалов, она привыкла навязывать свои условия миру, а когда он перестал их слушаться, земля ушла у них из-под ног, сказал депутат.

Он назвал безответственными и циничными оскорбления в адрес Путина.

«Это говорит о безысходности. Когда человек нервничает, когда человек кричит, бесится, ругается — это говорит о том, что у него не все нормально», — сказал Чепа.

До этого посольство России в США возмутилось словами американского вице-президента и кандидата в президента Камалы Харрис в адрес российского президента Владимира Путина, которая назвала его диктатором. В посольстве считают, что подобная ситуация говорит «лишь о досаде и бессилии правящих кругов в Вашингтоне» на фоне невозможности «расправиться» с РФ.

Ранее Харрис обвинила Трампа в желании бросить Украину ради Путина.

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