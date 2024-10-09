Песков рассказал об отношении к Путину в США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал частью политической культуры США оскорбления президента РФ Владимира Путина. С таким заявлением Песков выступил в интервью для Life.

«По всей видимости, такой лексикон является сейчас частью политической культуры американского истеблишмента. Здесь можно только выразить сожаление», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, представителям политической элиты США не хватает «внутреннего чувства такта», в то время как президент России «никогда не опускался до использования оскорбительной риторики в адрес кого бы то ни было, даже в адрес руководителей недружественных государств».

8 октября кандидат на пост президента США Камала Харрис назвала Путина диктатором в интервью радиостанции SiriusXM. Ее слова были произнесены в контексте обсуждения Дональда Трампа и его контактов с Россией. В посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что слова Харрис о Путине говорят о бессилии правящих кругов в США.

Ранее Песков оценил новое оскорбление Байдена в адрес Путина.