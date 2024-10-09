Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков рассказал об отношении к Путину в США

Песков назвал частью политической культуры США оскорбления Путина

close
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал частью политической культуры США оскорбления президента РФ Владимира Путина. С таким заявлением Песков выступил в интервью для Life.

«По всей видимости, такой лексикон является сейчас частью политической культуры американского истеблишмента. Здесь можно только выразить сожаление», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, представителям политической элиты США не хватает «внутреннего чувства такта», в то время как президент России «никогда не опускался до использования оскорбительной риторики в адрес кого бы то ни было, даже в адрес руководителей недружественных государств».

8 октября кандидат на пост президента США Камала Харрис назвала Путина диктатором в интервью радиостанции SiriusXM. Ее слова были произнесены в контексте обсуждения Дональда Трампа и его контактов с Россией. В посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что слова Харрис о Путине говорят о бессилии правящих кругов в США.

Ранее Песков оценил новое оскорбление Байдена в адрес Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами