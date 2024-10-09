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Посольство РФ ответило на слова Харрис, назвавшей Путина диктатором

Посольство РФ: слова Харрис о Путине говорят о бессилии правящих кругов в США

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости/Carlos Osorio/AP

Посольство России в США возмутилось словами американского вице-президента и кандидата в президента Камаллы Харрис в адрес российского президента Владимира Путина. Комментарий дипломатов опубликован в Telegram-канале посольства.

Харрис в интервью радиостанции SiriusXM, говоря о Дональде Трампе и его контактах с Россией, назвала Путина диктатором.

«Возмущены неприемлемыми высказываниями вице-президента США К. Харрис в адрес президента России В.В. Путина. Вынуждены констатировать, что хамская лексика вошла в привычку у нынешних так называемых государственных деятелей Америки», — говорится в заявлении.

В посольстве считают, что подобная ситуация говорит «лишь о досаде и бессилии правящих кругов в Вашингтоне» на фоне невозможности «расправиться» с РФ.

Американским властям следует смириться с тем, что Москва проводит основанную на национальных интересах политику.

До этого Харрис сообщала, что не станет встречаться с российским президентом для обсуждения урегулирования конфликта на Украине, если на ней не будет присутствовать украинская сторона.

Ранее Харрис обвинила Трампа в желании бросить Украину ради Путина.

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