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Путин положительно оценил динамику развития отношений Белоруссии и России

Путин: торгово-экономические связи РФ и Белоруссии развиваются хорошими темпами

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Константин Завражин/РИА Новости

Динамика отношений Российской Федерации и Республики Белоруссия значительная. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле.

Лукашенко прилетел в российскую столицу 7 октября на саммит с участием глав стран — участников Содружества независимых государств (СНГ).

Российский лидер заявил главе Белоруссии, что торгово-экономические связи между Минском и Москвой развиваются самым наилучшим образом, хорошими темпами.

7 октября белорусский лидер в поздравительной телеграмме по случаю дня рождения Владимира Путина написал, что Минск высоко ценит желание Москвы продолжить развивать двусторонние отношения. Также он отметил, что при нынешнем главе государства Российской Федерации удалось повысить свой авторитет на международной арене и социально-экономический потенциал.

Ранее Лукашенко раскрыл темы, обсуждавшиеся на неформальном саммите СНГ.

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