На границе Белоруссии и Латвии обнаружили труп беженца

На границе Белоруссии и Латвии обнаружили труп 24-летнего беженца из Шри-Ланки. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета Белоруссии.

«Все обстоятельства произошедшего и следовая картина зафиксированы белорусскими следователями. Браславским районным отделом Следственного комитета проводится проверка», — сообщили в следственном комитете.

Тело было обнаружено «вблизи латвийского пограничного забора». При себе у мужчины не было телефона. Документы были обнаружены в его вещах.

В 2024 году на латвийском участке границы Белоруссии с ЕС было обнаружено 10 тел. Всего же на границе с Евросоюзом, по данным ГПК, за неполый год в Белоруссии было обнаружено 58 тел беженцев.

В конце июля 2024 года Латвия завершила строительство забора на границе с Белоруссией.

Планируется также строительство шести вышек связи, которые станут частью интеллектуальной национальной системы наблюдения за внешней сухопутной границей Латвии.

Ранее белорусские пограничники обнаружили на границе с Латвией избитого конголезца.