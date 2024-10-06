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В Британии рассказали о приоритете немецкого сценария в решении конфликта на Украине

FT: конфликт на Украине могут урегулировать при помощи немецкого сценария

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Thomas Peter/Reuters

Западные и украинские чиновники все чаще приходят к мнению, что конфликт на Украине можно решить только путем использования немецкого сценария. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Авторы уточнили, что речь идет о соглашениях, в рамках которых Россия сохранит контроль над новыми регионами. При этом Украина сможет вступить в состав НАТО в своих нынешних границах.

Издание отметило, что реализация немецкого сценария может стать трудновыполнимой задачей. Это связано с позицией России по вступлению Украины в альянс. Также на ситуацию способны повлиять США и другие страны-члены НАТО. По мнению авторов материала, эти государства могут быть не готовы к подобному развитию событий.

9 сентября итальянская газета La Repubblica сообщала, что канцлер Германии Олаф Шольц работает над собственным мирным планом, чтобы посадить Россию за стол переговоров с Украиной. По информации издания, его инициатива предполагает «территориальные уступки» со стороны Киева.

16 сентября Шольц заявил о необходимости изучить возможности запуска мирного процесса по кризису на Украине. Канцлер подчеркнул, что Берлин продолжит поддерживать Киев, но также ясно, «что одновременно постоянно и впредь необходимо изучать возможности для начала мирного развития».

Ранее бывший президент Германии высказался об итогах конфликта на Украине.

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