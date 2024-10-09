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Власть на Украине обвинили в «геноциде пенсионеров»

Азаров: украинские власти начали геноцид украинских пенсионеров

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Илья Питалев/РИА Новости

Власти Украины начали «геноцид украинских пенсионеров», в бюджетной декларации страны на ближайшие три года заложено ежегодное сокращение пенсионеров на 30-40 тысяч человек. Об этом в своем Telegram-канале заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

«Киевский режим запустил геноцид украинских пенсионеров. В бюджетную декларацию на ближайшие 3 года заложено сокращение количества пенсионеров на 30-40 тысяч ежегодно», — подчеркнул он.

По словам бывшего премьера Украины, власти страны выбрали самую простую стратегию: чем меньше пенсионеров, тем меньше выплат.

Азаров добавил, что ждет от парламента Швейцарии скорейшего принятия резолюции, признающей действия властей «геноцидом против мирного населения Украины».

До этого украинское издание «Страна» со ссылкой на Демографическую стратегию кабмина сообщало, что к 2051 году население Украины может сократиться с 42 млн человек на момент перед началом конфликта до 25,2 млн.

Ранее коэффициент рождаемости на Украине достиг самого низкого значения в мире.

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