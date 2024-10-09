В МИД РФ прокомментировали достижение консенсуса по расширению СБ ООН

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на пресс-конференции по итогам участия российской делегации в неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Россия считает важным достижение консенсуса по реформе Совета безопасности ООН. Его слова передает ТАСС.

Вершинин уточнил, что в Москве считают неприемлемым расширение центрального органа всемирной организации за счет стран НАТО и ЕС.

«Очень важно достижение консенсуса, максимально широкого согласия стран в том, что касается реформирования Совета Безопасности ООН. Слишком много стоит на кону. <...> Тут ошибок быть не должно», — отметил дипломат.

Он пояснил, что сегодняшняя дискуссия развивается вокруг того, кто может войти в СБ ООН, на каких условиях и в каком качестве. По мнению Вершинина, Совету безопасности нужно такое реформирование, которое бы учитывало интересы большинства стран.

До этого министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар выступил с резкой оценкой деятельности ООН, назвав ее «старой, не поспевающей за рынком, компанией».

Ранее бразильский посол в Российской Федерации Родриго де Лима Баэна Соарес заявил, что Бразилия желает стать постоянным членом Совета Безопасности ООН.