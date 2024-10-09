Украинский лидер Владимир Зеленский отменил проведение «мирного саммита» по Украине, поскольку никто не захотел приехать. Об этом пишет издание Weapons and Strategy.

«Зеленский, который только что был вынужден отменить предстоящий «мирный саммит» (официально перенесенный на будущее), поскольку никто не хотел приезжать, дал понять, что не будет вести переговоры с Москвой», — говорится в сообщении издания.

До этого в офисе Зеленского сообщили, что второй саммит мира в ноябре не состоится.

Зеленский также заявлял, что в вооруженном конфликте Украины и России необходимо поставить точку в 2024 году и для этого нужен «второй саммит мира». Сообщалось, что Киев планирует собрать его в ноябре и впервые пригласить Россию.

27 сентября министр иностранных дел КНР Ван И анонсировал создание группы «Друзей мира», целью которой станет урегулирование украинского кризиса. Участниками платформы будут Китай, Бразилия и другие страны глобального Юга.

Ранее Пушков заявил, что Вашингтон не готов разрешить Киеву наносить удары вглубь России.