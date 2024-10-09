Пушков заявил, что Вашингтон не готов разрешить Киеву наносить удары вглубь России

Власти Соединенных Штатов Америки не готовы разрешить Киеву применять западное вооружение для ударов вглубь территории России, поэтому, вероятнее всего, президент Джо Байден отменил свой визит в Германию. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Куда более вероятно, что администрация США не готова дать то разрешение на применение дальнобойного оружия, которого столь упорно добивается Зеленский. Но не хочет об этом говорить, чтобы дело не выглядело так, будто Вашингтон опасается реакции России. Именно в этом случае Байдену лучше никуда не ехать и ничего не обсуждать», — поделился мнением сенатор.

В официальной версии, транслируемой Белым домом, говорится, что Байден решил отложить свою поездку в Германию из-за урагана «Милтон», чтобы проследить за подготовкой и мерами реагирования на него. Пушков считает, что эта версия «самая неправдоподобная».

«Трудно представить себе, зачем нужно присутствие Байдена в США для борьбы с ураганом: для этого он как раз совершенно бесполезен», — подчеркнул сенатор и обратил внимание на то, что ураган, по прогнозам, затронет лишь штат Флорида.

Разрешение Киеву бить вглубь России в разгар предвыборной кампании в США может ударить по позициям кандидата в президенты Камалы Харрис и дать дополнительные аргументы ее оппоненту Дональду Трампу, что демократы втягивают Вашингтон в войну с Москвой, добавил Пушков.

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