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Турецкий политик увязал крах США с конфликтом на Украине

Турецкий политик Перинчек: конфликт на Украине обернется крахом для США

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Tobias SCHWARZ/Reuters

Продолжение украинского конфликта ведет США к краху. Об этом в беседе с РИА Новости заявил председатель турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек.

«Ситуация ведет к краху США и американской экономики», — подчеркнул он.

Политические элиты на Западе рассматривают Украину как удобный вариант для противостояния с Россией и нанесения ей стратегического поражения. Однако многие за океаном не в состоянии понять, что именно они теряют от конфликта на Украине, отметил он. В этой связи Запад не хочет окончания конфликта, констатировал политик.

До этого заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что «мифическая угроза с Востока» используется Соединенными Штатами Америки для встраивания Европы в мировой порядок и сохранения собственной гегемонии в мире.
По мнению дипломата, Вашингтону пора прекратить «дурачить людей» этой угрозой.

Ранее в США оценили вероятность краха ВСУ.

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