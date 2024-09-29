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В США оценили вероятность краха ВСУ

Политолог Миршаймер: ВСУ на грани краха на ключевых участках фронта

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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Украинская армия может потерпеть крах на ключевых участках Восточного фронта, заявил американский политолог и эксперт по международным отношениям профессор Джон Миршаймер. Запись выступления опубликована на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена не хочет, чтобы до ноябрьских выборов все пошло наперекосяк. Но подобная ситуация очень вероятна.

Миршаймер добавил, что у украинской стороны действительно большие проблемы, если посмотреть на то, что происходит в Угледаре и на некоторых других участках Восточного фронта.

Эксперт подчеркнул, что обвала по всей линии фронта может и не произойти, но Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удастся удержать оборону в ряде ключевых мест.

Также британский аналитик Александр Меркурис заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины, оставшиеся в Угледаре, проходят через ад.

29 сентября руководство ВСУ отправило в отставку командира 72-й бригады украинских войск, которая отвечала за удержание Угледара, Ивана Винника. Комментируя ситуацию, офицер заявил, что служил в составе данного подразделения с лета 2022 года до «сегодняшнего дня», и это «было честью» для него.

Ранее украинских солдат призвали отступить из Угледара.

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