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Эксперт рассказал, как Запад передал Зеленскому «нехороший сигнал» по Украине

Аналитик Батюк: отмена визита Байдена в ФРГ стала нехорошим сигналом Зеленскому

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Leah Millis/Reuters

Отмена визита президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена в ФРГ для потенциальной встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским стала для него «нехорошим сигналом». Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава центра Военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

«Это явный знак того, что и Байдену, и Блинкену просто нечего сказать по поводу выделения средств на снабжение Украины оружием. Это очень хороший нехороший сигнал для Зеленского», — отметил он.

По словам Батюка, отказ Блинкена и Байдена посетить базу «Рамштайн» для потенциальной встречи с Зеленским прикрыли «забавным» предлогом приближения урагана в США.

Аналитик не исключил, что соответствующие действия Вашингтона сигнализируют о том, что в будущем США намерены толкать Киев к территориальным уступкам и урегулированию конфликта по корейскому сценарию.

До этого сообщалось, что Джо Байден и Энтони Блинкен не поедут в ближайшие дни в Германию и Анголу, как планировалось. Президент США будет контролировать подготовку к надвигающемуся на Флориду урагану «Милтон». Ожидалось, что в Берлине Байден встретится с Владимиром Зеленским, а затем на авиабазе Рамштайн проведет переговоры о новых поставках оружия для Украины с лидерами Великобритании, Германии и Франции. Одновременно стало известно, что Зеленский отменил второй «саммит мира», который хотел провести в ноябре. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленского призвали к капитуляции.

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