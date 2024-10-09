Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому уже нужно готовиться к капитуляции. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Зеленскому и его режиму пора обсуждать не сдачу территорий, а готовиться к полной сдаче — то есть капитуляции», — подчеркнул он.

До этого британская газета Financial Times писала, что на Украине и у ее западных союзников меняется настроение относительно переговоров с Россией об окончании военного конфликта. Киев ведет закрытые обсуждения возможности сдачи Москве потерянных территорий в обмен на вступление в НАТО и другие гарантии безопасности.

В свою очередь депутат ГД Леонид Ивлев заявлял, что цели СВО на Украине не поменялись, они будут достигнуты.

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