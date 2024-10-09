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На Украине заявили о колоссальном дефиците беспилотников

FT: ВСУ испытывают колоссальный дефицит беспилотников на фронте

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Inna Varenytsia/REUTERS

ВСУ столкнулись с колоссальным дефицитом беспилотников на фронте, у властей нет средств на закупку дронов. Об этом заявил глава одной из украинских компаний по производству беспилотников Urkspecsystems Дмитрий Хасапов, передает Financial Times.

«(Украинские войска. – Прим. ред.) испытывают колоссальную нехватку беспилотников… У государства нет средств, чтобы купить их», — подчеркнул Хасапов.

Как пишет FT, государственный бюджет Украины на вооружение в 2024 году составляет около $6 млрд, при этом около трети приходится на беспилотники. По оценке издания, этого недостаточно для удовлетворения потребностей ВСУ.

По данным газеты, Россия значительно увеличила производство вооружений, а представители украинской промышленности оценивают преимущество России в БПЛА в соотношении от 5 до 10 к 1.

9 октября сообщалось, что Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые залетели в Ростовскую область со стороны Украины.

Ранее в Севастополе отработали силы ПВО.

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