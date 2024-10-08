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В Севастополе отработали силы ПВО

Развожаев: средства ПВО уничтожили одну воздушную цель в Севастополе

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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили одну воздушную цель в небе над Севастополем в районе Северной стороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Напоминаю всем: в случае нахождения опасных находок сразу сообщайте по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения», — написал он.

Данных о повреждениях гражданской инфраструктуры на данный момент нет.

Развожаев отметил, что ситуация находится на контроле оперативных служб.

Утром 8 октября сообщалось, что средства ПВО уничтожили над территорией России за прошедшую ночь 16 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Минобороны назвало число сбитых за ночь дронов над регионами РФ.

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