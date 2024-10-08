На Западе рассказали, как танки Leopard повлияли на ситуацию в зоне спецоперации

Танки Leopard не изменили ситуацию в зоне военного конфликта на Украине. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Leopard не оказали существенного влияния на ситуацию на поле боя, их прежняя устрашающая репутация сгорела», — написал он.

В сентябре Германия передала Украине новый пакет военной помощи, куда вошли 22 танка Leopard и запчасти к ним.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Немецкая газета Frankfurter Rundschau писала, что Вооруженные силы России уничтожили огромное количество западной техники, переданной Украине.

6 октября бывший танкист Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбежавший из тренировочного лагеря в Польше, рассказал о минусах танка Leopard. Военный рассказал, что в старой модификации Leopard отсутствует вентиляция, из-за чего в нем очень жарко находиться. По словам танкиста, в нем «за 10 минут можно свариться».

Ранее эксперт рассказал, когда закончится конфликт на Украине.