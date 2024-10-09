WSJ сообщила о разочаровании США действиями Израиля

Американские чиновники «разочарованы» тем, что Израиль отказывается раскрыть Вашингтону свои планы возмездия Ирану. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Израиль до сих пор отказывается раскрывать администрации Байдена подробности своих планов ответных действий против Тегерана, хотя Белый дом призывает своего ближайшего союзника на Ближнем Востоке не наносить удары по нефтяным объектам или ядерным объектам Ирана», — говорится в сообщении издания.

Официальные лица США, отмечает газета, разочарованы тем, что их неоднократно застигали врасплох военные действия Израиля в секторе Газа и Ливане, и пытаются предотвратить дальнейшую эскалацию.

До этого заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не ищут войны с Ираном и хотят добиться от Израиля ясности по ответу Тегерану на недавний ракетный удар.

Ранее в Госдепе заявили, что отношения России и Ирана «невероятно дестабилизируют мир».