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В Финляндии раскрыли причины кризиса НАТО

Профессор Малинен: НАТО переживает сложный период из-за отсутствия единства

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Johanna Geron/Reuters

НАТО на современном этапе своего развития находится в тяжелой ситуации из-за отсутствия единства членов альянса. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил профессор Хельсинского университета Тоумас Малинен.

«Единство Альянса исчезло. Почти исчезла маркировка «Оборонный альянс», — обратил внимание профессор.

На фоне отсутствия единства НАТО у альянса больше нет уверенности в том, что над Россией можно одержать победу на поле боя руками украинцев, добавил Малинен.

До этого почетный профессор российской и европейской политики британского Кентского университета Ричард Саква заявлял, что Североатлантический альянс вступит в конфликт на Украине, если Вооруженные силы РФ добьются значительных успехов на поле боя и значительно продвинутся вперед.

По его словам, уже сейчас НАТО активно участвует в украинском конфликте, однако пока непонятно, как альянс планирует достичь цели по недопущению поражения Украины.

Ранее депутат Рады обратился к Зеленскому по поводу переговоров с Россией.

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