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Депутат Рады обратился к Зеленскому по поводу переговоров с Россией

Депутат Рады Дубинский: Зеленский должен сам принять решение о переговорах с РФ

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский должен сам принять решение о начале переговоров с Россией. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в следственном изоляторе по подозрению в государственной измене.

«Указания на такие переговоры Зеленскому никто не даст, никто не захочет брать на себя такую политическую ответственность. Это решение Зеленский должен принять сам», — отметил парламентарий.

По его словам, сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в тяжелой ситуации на фронте, мобилизационный ресурс страны иссякает, а ее экономика и военно-промышленный комплекс не способны изменить ситуацию на поле боя в пользу Киева.

Во вторник Bloomberg писал, что Зеленский может смягчить свою позицию в отношении условий завершения конфликта. Приближение зимы при продолжении конфликта и в условиях ослабления поддержки со стороны Запада заставляет украинские власти искать варианты, отмечается в статье.

На Украине и у ее западных союзников меняется настроение относительно переговоров с Россией об окончании военного конфликта. Киев ведет закрытые обсуждения возможности сдачи Москве потерянных территорий в обмен на вступление в НАТО и другие гарантии безопасности, пишет Financial Times.

Ранее Киев перенес второй «саммит мира» на неопределенный срок.

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