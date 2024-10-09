Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис, позиционирующая себя как скромная женщина из среднего класса, носит ювелирные украшения общей стоимостью более $200 тысяч. Об этом пишет Daily Mail.

Так, Харрис является обладательницей золотого ожерелья Tiffany за $18,5 тысячи и трех моделей часов Cartier, в числе которых Ballon Bleu из стали и золота за $16,5 тысячи. Кроме того, по данным Daily Mail, у политика есть несколько эксклюзивных украшений из жемчуга от известного ювелира из Лос-Анджелеса Ирен Нойвирт.

Как отмечает издание, не все американцы располагают средствами для создания такой коллекции, как у Харрис.

8 октября Харрис заявила, что в случае своей победы на выборах не станет встречаться с российским президентом Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине, если на ней не будет присутствовать украинская сторона.

Ранее разведка США назвала предпочтительного для РФ кандидата на выборах президента.