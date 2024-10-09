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Путин назвал преимущество взаимодействия стран СНГ и БРИКС

Путин: сотрудничество СНГ и БРИКС укрепило позиции Содружества на мировой арене

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Александр Казаков/РИА Новости

Взаимодействие стран СНГ и БРИКС усилило позиции Содружества на мировой арене. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ в узком составе, передает РИА Новости.

«Налаживание тесного сотрудничества с БРИКС посредством участия СНГ между интересов укрепило позиции нашего сотрудничества, нашего Содружества в мировых делах», — подчеркнул глава государства.

Накануне в Москве прошел саммит СНГ под председательством президента России Владимира Путина. После встречи лидеры стран Содружества подписали 14 документов, в том числе обращение в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественно войне, где назвали общим долгом укрепление единства в борьбе против проявлений неонацизма и угрозы новой мировой войны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

А с 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит БРИКС — межгосударственного объединения, включающего РФ, Бразилию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и налаживают сотрудничество по взаимовыгодным проектам.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее Путин назвал число стран, желающих сотрудничать с БРИКС.

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