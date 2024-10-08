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В Белом доме отказались комментировать возможные контакты Трампа и Путина

Белый дом не стал комментировать утверждения о контактах Трампа и Путина

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Susan Walsh/AP

В Белом доме не стали комментировать утверждения о контактах экс-президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в период, когда Трамп уже сложил полномочия главы государства. Об этом сообщает ТАСС.

Вопрос возник в связи с выходом новой книги ветерана американской журналистики, члена редколлегии газеты The Washington Post Боба Вудворда. В ней говорится, что Трамп и Путин могли общаться до семи раз по истечении полномочий 45-го президента США.

Беседуя с журналистами, пресс-секретарь Белого дома Эмили Саймонс отказалась комментировать «конкретные излагаемые эпизоды», заявив, что написание книг про администрацию США — обычное дело.

Директор по коммуникациям предвыборного штаба Трампа Стивен Чун в целом опроверг утверждения Боба Вудворта. По его словам, «ни одна из этих выдуманных историй не является правдой».

6 октября стали известны подробности первой встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее разведка США назвала предпочтительного для РФ кандидата на выборах президента.

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